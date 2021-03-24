Семьи 1605 военнослужащих, погибших во время войны, получили материальное содействие

Фонд страхования военнослужащих представил отчет о количестве бенефициаров по состоянию на 24 марта 2021 года. Арменпресс представляет отчет фонда.

“Изменилось количество основных бенефициаров фонда. Материальное содействие получили семьи 155 военнослужащих, погибших в войне, развязанной противником 27 сентября. Таким образом, общее количество бенефициаров - 2 017 год, из которых 1 605 – в результате последней войны. Ознакомиться со списком можно на нашем сайте: bit.ly/38p9RIN.

В рамках программы «Мост» материальное содействие получили 1 240 бенефициаров, из них 194 раненые военнослужащие, которым медицинское учреждение выдало заключение о высокой вероятности получения 1-й или 2-й степени инвалидности по окончании лечения. 1 046 - семьи без вести пропавших военнослужащих. Ознакомиться с этим списком также можно на нашем сайте: bit.ly/3pMgWdV.

Фонд страхования военнослужащих был создан для обеспечения стабильного, равного страхового возмещения и социального обеспечения военнослужащих, получивших степень инвалидность при защите границ нашей страны, и семей погибших военнослужащих и без вести пропавших военнослужащих”.