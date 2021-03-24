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В Национальном собрании продолжается работа четырехдневного заседания

В Национальном собрании продолжается работа четырехдневного заседания

В Национальном собрании Армении продолжается работа четырехдневного заседания, начавшегося 23 марта.

Как сообщает Арменпресс, сегодня на голосование будут вынесены обсужденные в предыдущий день проекты, в том числе и проект решения оппозиции об отмене военного положения.

Парламент рассмотрит вопрос избрания судьи Кассационного суда. Это второй тур выборов, Парламент в первом туре не избрал судью.

НС обсудит проект закона О внесении дополнения в Закон Республики Армения “О военной службе и статусе военнослужащего”, представленный фракцией “Просвещенная Армения”, и представленный правительством проект закона О внесении изменений в Закон Республики Армения “О рекламе” и ряд других законопроектов.


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