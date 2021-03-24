Полузащитник национальной сборной Армении по футболу Геворг Казарян, вероятно, не примет участия в матче против Лихтенштейна.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ФФА. С Геворгом Казаряном на тренировке сборной индивидуально занимался физиотерапевт Пабло Лянес.

В марте национальная сборная Армении проведет 3 матча. 25 марта в 23:45 по ереванскому времени на стадионе “Rainpark” в Вадуце состоится матч Лихтенштейн-Армения первого раунда группы J отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. Матч второго круга между сборными Армении и Исландии состоится 28 марта в 20:00 на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна, а матч между сборными Армении и Румынии состоится 31 марта в 20:00.