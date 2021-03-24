Вакцинация против COVID-19 - единственный путь преодоления эпидемии

Вакцинация является единственным оружием и способом предотвратить распространение эпидемии COVID-19.

Об этом Арменпресс заявила доцент кафедры эпидемиологии Ереванского государственного медицинского университета Мэри Тер-Степанян.

«В настоящее время существует 7 вакцин, лицензированных ВОЗ, из которых в Армении применяется только вакцина “Sputnik V”. Обсуждаются и вопросы внедрения других вакцин в ближайшее время, но на данный момент я не могу сказать, какая из них появится в нашей стране в будущем. Все лицензированные вакцины эффективны, потому что они уже прошли клинические испытания. До того момента, как вакцина получит разрешение на массовое использование, она проходит 4 стадии испытаний в разных группах», - сказала Тер-Степанян.

Она подчеркнула, что вокруг вакцины “AstraZeneca” Оксфордского университета начался небольшой шум, пошли разговоры о тромбоэмболических осложнениях, но ученые пока не доказали этот побочный эффект.

Специалист подчеркнула, что вакцины считаются одним из лучших достижений медицины ХХ века.

«Люди думают о побочных эффектах вакцины против COVID-19, потому что она была создана очень быстро, почти за год. Как специалист, глядя на всю эту историю, могу сказать, что все эти этапы создавались не с нуля, определенная платформа уже была.

Я сделала себе прививку, не думая о побочных эффектах. Я считаю, что лучше получить все это от вакцины, чем от болезни», - подчеркнула эпидемиолог.

Говоря о людях, страдающих аллергией, которые боятся вакцинации, специалист подчеркнула, что им попросту надо выяснить, присутствует ли в вакцине компонент, вызывающий аллергию.

«Вакцинироваться или нет, после многих обсуждений, если будут препятствия этому процессу, мы столкнемся с серьезной проблемой. В частности, учитывая нынешнюю эпидемическую ситуацию в мире, если мы хотим побороть инфекцию, у нас должен быть иммунитет. В нашей стране вакцинация проводится на добровольных началах», - сказала специалист.

Говоря о завышении показателей COVID-19 в Армении, эпидемиолог сказала, что если бы не было больных, больницы были бы пустыми.

«Думаю, было бы лучше, если бы не было столько случаев смерти. Все, что нам нужно делать, это соблюдать правила противоэпидемической защиты: носить маску, часто дезинфицировать руки, соблюдать расстояние. Если бы мы не носили масок, количество подтвержденных случаев было бы больше. Это механический барьер для защиты дыхательных путей», - заверила Мэри Тер Степанян.

Она отметила, что противоэпидемические меры просто должны стать привычкой.