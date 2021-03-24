Число пострадавших в результате крушения вертолета в центре Японии достигло шести

По меньшей мере шесть человек получили травмы в результате крушения вертолета, которое произошло 23 марта в префектуре Нагано в центральной части Японии. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что у четырех из пострадавших, включая пилота, диагностированы тяжелые повреждения, такие как переломы бедра и позвоночника. По факту произошедшего комитет по надзору за транспортной безопасностью Японии начал проверку.

Ранее агентство Kyodo сообщило, что в результате крушения вертолета травмы получил только пилот летательного аппарата.