СМИ: Южная Корея подтвердила, что КНДР 21 марта запустила две ракеты

Комитет начальников штабов (КНШ) Республики Корея в среду подтвердил, что КНДР в прошлое воскресенье провела тестовый пуск двух крылатых ракет. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Yonhap.

По данным агентства Reuters, в КНШ заявили, что наблюдали за запуском в режиме реального времени.

Как отметила проинформировавшая во вторник об испытаниях газета The Washington Post, "КНДР в воскресенье не комментировала свои ракетные пуски, что привело в замешательство официальных должностных лиц США и Южной Кореи", поскольку обычно Пхеньян привлекает внимание к подобным событиям. Об испытаниях, по сведениям издания, узнали американские разведслужбы.