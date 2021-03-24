Газета “Айастани Анрапетутюн”: Настало время трезво оценивать реалии

“История в основном повторяется в разных форматах и в другом контексте, но не меняются основные интересы стран и держав. В некоторых случаях маленькие “романы” между большими странами становятся опасными для малых стран. История показала, что в таких случаях мы всегда страдали, и не извлекали из этого уроки. Факт в том, что Россия - наш союзник, а Турция - все та же, что и прежде, и останется таковой. Об этом в беседе с газетой “Айастани Анрапетутюн” сказал декан факультета истории и социологии педагогического университета им. Х. Абовяна, кандидат исторических наук, доцент Эдгар Ованнисян.

По словам доктора исторических наук Аматуни Вирабяна, в России хорошо осознают, что в какой-то момент их интересы столкнутся с интересами Турции не только в нашем регионе, но и на Северном Кавказе, в Средней Азии, в Поволжье, где проживает довольно много мусульман. Сегодня Турция стремится взять на себя роль лидера в мусульманском, тюркском мире и диктовать правила своей игры. В этом направлении она ведет довольно активную деятельность”.

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