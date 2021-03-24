Газета “Айастани Анрапетутюн”: Будущее за интенсивным садоводством

«Идея создания интенсивных садов сегодня широко реализуется во всем мире. Они довольно быстро начинают плодоносить, на единицу площади саженцы высаживаются гуще, обеспечивая большую продуктивность сада. Посадка таких садов существенно экономит и водные и почвенные ресурсы, а также снижает риски града и других климатических факторов. В целях комплексного продвижения этого процесса Минэкономики разработало и вынесло на общественное обсуждение «Программу государственного содействия развития интенсивного садоводства, внедрения современных технологий и стимулирования производства нетрадиционных дорогих культур на 2021-2023 годы» ».

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