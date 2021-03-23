В Мадриде состоялась презентация альбома Монсеррат Кабалье «Армения и Арцах: Островок христианства»

В Мадриде 23 марта состоялась презентация альбома Монсеррат Кабалье «Армения и Арцах: Островок христианства». Как передает Арменпресс со ссылкой на страницу посольства Армении в Испании в Facebook, в мероприятии принял участие Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Королевстве Испания Владимир Кармиршалян. Он отметил, что мероприятие стало возможным в сотрудничестве с основателем фестиваля STARMUS Гариком Исраеляном.

Альбом «Армения и Арцах: Островок христианства» Монсеррат Кабалье записала после визита в Армению и Арцах в 2013 году. Визит был посвящен 1700-летию принятия христианства в качестве государственной религии в Армении.

Присутствовавшая на мероприятии дочь Монсеррат Кабалье, сопрано Монсеррат Мартин, тепло вспомнила визиты в Армению и Арцах, отметив, что ее мать была впечатлена армянской культурой и многовековыми монастырскими комплексами. Одним из выступавших на мероприятии был известный журналист Мигель Анхель Ньето, который призвал всех присутствующих посетить Армению, чтобы открыть для себя достопримечательности первой христианской страны.