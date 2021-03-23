Министерство по ЧС сообщает, что в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги․

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, автодороги, ведущие от высокогорной метеостанции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона, автодорога Берд-Чамбарак.

Варденяцский перевал закрыт для грузовиков с прицепом и труднопроходим для остальных типов транспортных средств.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузовиков: со стороны России скопилось более 428 грузовиков.