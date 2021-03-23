Время в Ереване: 11:07:36,   23 Март

Столтенберг предложил значительно увеличить финансирование НАТО

Столтенберг предложил значительно увеличить финансирование НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предложил главам МИД альянса подумать над значительным увеличением финансирования, отметив, что более непредсказуемая обстановка в сфере безопасности в мире требует укрепления сдерживания и обороны, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

"В ответ на более опасную и непредсказуемую обстановку в сфере безопасности мы значительно укрепляем сдерживание и оборону. Мы согласны, что мы должны и будем делать больше. Поэтому я предложил значительно увеличить финансирование для поддержки сдерживания и обороны в НАТО", - сообщил он на пресс-конференции в Брюсселе.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации