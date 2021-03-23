Столтенберг предложил значительно увеличить финансирование НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предложил главам МИД альянса подумать над значительным увеличением финансирования, отметив, что более непредсказуемая обстановка в сфере безопасности в мире требует укрепления сдерживания и обороны, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

"В ответ на более опасную и непредсказуемую обстановку в сфере безопасности мы значительно укрепляем сдерживание и оборону. Мы согласны, что мы должны и будем делать больше. Поэтому я предложил значительно увеличить финансирование для поддержки сдерживания и обороны в НАТО", - сообщил он на пресс-конференции в Брюсселе.