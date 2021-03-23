В Грузии у медсестры после вакцинации выявили коронавирус

В Грузии коронавирус выявили у медсестры, которая за день до этого была вакцинирована препаратом AstraZenecа. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на грузинские СМИ, информацию об этом подтвердили в пенитенциарной службе.

Медсестра работает в пенитенциарном учреждении №5 – это женская тюрьма в Гардабани недалеко от Тбилиси.

Она получила отрицательный ответ после планового тестирования ПЦР-тестом 15 марта. Затем медсестре провели быстрый тест 18 марта и результат снова был отрицательным. В тот же день ей сделали прививку от коронавируса.

На следующий день, 19 марта, коронавирус был выявлен у мужа у медсестры, а у нее самой поднялась температура.

Медсестра была доставлена в Тбилисскую инфекционную больницу, где ей снова провели ПЦР-тестирование и 20 марта подтвердили коронавирус.

В больнице подчеркивают, что у нее отмечалась характерная для болезни общая слабость, однако все обошлось без осложнений.

«Пациентка доставлена в инфекционную больницу из региона. Она была вакцинирована. Ее состояние сегодня удовлетворительное, легкое. Анализы в пределах нормы. Согласно данным компьютерной томографии, повреждение легких не составляет и 1 балла.

Во время госпитализации отмечалась температура, однако в последние два дня температуры нет. Наблюдалась характерная для болезни общая слабость, что не тревожно и не проблематично для здоровья пациентки. Она чувствует себя хорошо», — сообщила пресс-служба больницы.

В Грузии сотрудники пенитенциарной службы с мая 2020 года раз в две недели проходят ПЦР-тестирование. С октября 2020 года к этому добавилось тестирование на антиген, который проводится каждые 72 часа.