Главы МИД НАТО не приняли решения по вопросу вывода войск из Афганистана

Министры иностранных дел 30 стран НАТО не приняли решения по вопросу вывода войск из Афганистана. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе.

"Сегодня мы не приняли финального решения, но решили, что будем обеспечивать безопасность наших войск", - сказал он.

На вопрос журналистов о том, почему НАТО так сложно принять решение о выводе войск, генсек ответил: "Причина в том, что наше решение будет зависеть от хода мирного процесса. У нас есть историческая возможность достичь политического урегулирования в Афганистане. Мы ближе к соглашению, чем когда-либо. Но в то же время мы реалистичны: у нас нет гарантий, что переговоры будут успешными, они хрупкие".