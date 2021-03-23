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Министр обороны провел совещание в военной полиции

Министр обороны провел совещание в военной полиции

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян 23 марта посетил военную полицию министерства обороны и провел консультации с руководством военной полиции.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, начальник военной полиции полковник Ашот Закарян представил министру обороны текущие работы по укреплению правопорядка в Вооруженных силах и зарегистрированные достижения.

Вагаршак Арутюнян дал указания и поручения по организации дальнейших работ.


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