Ани Багдасарян назначена генеральным секретарем Государственной контрольной службы
Решением премьер-министра Никола Пашиняна, Ани Анатольевна Багдасарян назначена генеральным секретарем Государственной контрольной службы. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение опубликовано на официальном сайте правительства.
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