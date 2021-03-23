Известные болгарские деятели призвали к освобождению армянских пленных

Болгарский новостной сайт PIK 17 марта опубликовал открытое письмо деятелей культуры, спорта и науки Болгарии в адрес Азербайджана с призывом к немедленному и безоговорочному возвращению армянских военнопленных и удерживаемых лиц. Как сообщает Арменпресс, открытое письмо подписали следующие деятели:

известный иллюзионист Астор;

композитор, музыкант, поэт и певец Айкашот Агасян;

теннисистка, главный тренер теннисного клуба «Малееви» Юлия Берберян;

журналист, поэт, редактор, критик, публицист Иван Гранитски;

писательница-поэтесса, супруга Дамяна Дамянова Надежда Захариева;

председатель Союза писателей Болгарии Боян Ангелов Иванов;

президент Болгарской федерации бадминтона Пузанд Касабян;

историк, академик Георгий Марков;

композитор, председатель Союза композиторов Болгарии Ценко Минкин;

борец, главный тренер по классической борьбе, двукратный олимпийский чемпион Армен Назарян;

тяжелоатлет, двукратный олимпийский чемпион и тренер Норайр Нурикян;

член-корреспондент Болгарской академии наук, доктор философских наук, профессор Васил Проданов;

общественный деятель, публицист, политик, историк и этнограф Стоян Райчевски;

кинооператор, сценарист, режиссер, продюсер и педагог Людомир Халачев.