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Известные болгарские деятели призвали к освобождению армянских пленных

Известные болгарские деятели призвали к освобождению армянских пленных

Болгарский новостной сайт PIK 17 марта опубликовал открытое письмо деятелей культуры, спорта и науки Болгарии в адрес Азербайджана с призывом к немедленному и безоговорочному возвращению армянских военнопленных и удерживаемых лиц. Как сообщает Арменпресс, открытое письмо подписали следующие деятели:

  • известный иллюзионист Астор;
  • композитор, музыкант, поэт и певец Айкашот Агасян;
  • теннисистка, главный тренер теннисного клуба «Малееви» Юлия Берберян;
  • журналист, поэт, редактор, критик, публицист Иван Гранитски;
  • писательница-поэтесса, супруга Дамяна Дамянова Надежда Захариева;
  • председатель Союза писателей Болгарии Боян Ангелов Иванов;
  • президент Болгарской федерации бадминтона Пузанд Касабян;
  • историк, академик Георгий Марков;
  • композитор, председатель Союза композиторов Болгарии Ценко Минкин;
  • борец, главный тренер по классической борьбе, двукратный олимпийский чемпион Армен Назарян;
  • тяжелоатлет, двукратный олимпийский чемпион и тренер Норайр Нурикян;
  • член-корреспондент Болгарской академии наук, доктор философских наук, профессор Васил Проданов;
  • общественный деятель, публицист, политик, историк и этнограф Стоян Райчевски;
  • кинооператор, сценарист, режиссер, продюсер и педагог Людомир Халачев.

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