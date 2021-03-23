Известные болгарские деятели призвали к освобождению армянских пленных
19:53, 23 Март, 2021
Болгарский новостной сайт PIK 17 марта опубликовал открытое письмо деятелей культуры, спорта и науки Болгарии в адрес Азербайджана с призывом к немедленному и безоговорочному возвращению армянских военнопленных и удерживаемых лиц. Как сообщает Арменпресс, открытое письмо подписали следующие деятели:
- известный иллюзионист Астор;
- композитор, музыкант, поэт и певец Айкашот Агасян;
- теннисистка, главный тренер теннисного клуба «Малееви» Юлия Берберян;
- журналист, поэт, редактор, критик, публицист Иван Гранитски;
- писательница-поэтесса, супруга Дамяна Дамянова Надежда Захариева;
- председатель Союза писателей Болгарии Боян Ангелов Иванов;
- президент Болгарской федерации бадминтона Пузанд Касабян;
- историк, академик Георгий Марков;
- композитор, председатель Союза композиторов Болгарии Ценко Минкин;
- борец, главный тренер по классической борьбе, двукратный олимпийский чемпион Армен Назарян;
- тяжелоатлет, двукратный олимпийский чемпион и тренер Норайр Нурикян;
- член-корреспондент Болгарской академии наук, доктор философских наук, профессор Васил Проданов;
- общественный деятель, публицист, политик, историк и этнограф Стоян Райчевски;
- кинооператор, сценарист, режиссер, продюсер и педагог Людомир Халачев.
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