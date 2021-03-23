Министр обороны посетил в госпитале военнослужащего Карена Шахназаряна

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян 23 марта посетил Центральный клинический военный госпиталь министерства обороны, где навестил военнослужащего-контрактника Карена Шахназаряна, который накануне из-за метели заблудился при переходе с одной военной базы на другую.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, состояние здоровья военнослужащего оценивается как средней тяжести.

Министр обороны побеседовал с Кареном Шахназаряном, пожелав ему скорейшего выздоровления.

Напомним, что 21 марта 2021 года в условиях сильной метели, при переходе с одной военной базы N войсковой части ВС на другую базу пропали военнослужащие-контрактники К. Шахназарян и А. Оганесян. В тот же день начались масштабные поисково-спасательные работы, которым мешала непрекращающаяся метель.

22 марта во второй половине дня удалось определить местонахождение пропавших военнослужащих. Были предприняты все необходимые меры для эвакуации военнослужащих. После проведения эвакуационных работ в крайне сложных погодных условиях К. Шахназарян был доставлен в военный госпиталь. Его состояние оценивается как тяжелое. К сожалению, спасти жизнь А. Ованнисяна не удалось. Министерство обороны Республики Армения разделяет тяжелую боль утраты и выражает свое содействие членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего.

В Военной полиции для выяснения обстоятельств инцидента готовятся материалы.