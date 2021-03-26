“Ереванский бестселлер”: “Колобок” - самый востребованный: детские книжки, февраль 2021

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку детских художественных произведений, по данным продаж за февраль.

На первом месте - сказка “Колобок”. Сказки о колобке встречаются в русском и украинском фольклоре, они имеют своих аналогов и у многих народов. Этот сюжет встречается и в скандинавских, немецких, узбекских, татарских и в других сказках.

На втором месте - книжка “Волк и семеро козлят”. Эта сказка братьев Гримм впервые была опубликована в серии сказок 1812 - 1815 годов. Сюжет сказки очень популярен и прост, его знает с каждый малыш.

На третьей горизонтали - книга Дж. К. Роулинг “Гарри Поттер и Философский камень”. Лишившись родителей, Гарри Поттер живет в семье тети, где мальчика преследуют, унижают и содержат полуголодным. Однако, когда ему исполняется одиннадцать лет, его приглашают в невообразимую школу Хигвортс, где могут учиться только юноши и девушки, наделенные уникальными магическими способностями.

Рассказ “Кто в домике живет” на четвертом месте. Творчество известного детского писателя Владимира Сутеева, покорившее уже несколько поколений, поможет ребенку раскрыть окружающий его мир. Ведь дети смотрят на мир широко раскрытыми глазами. Им интересно все, например, почему дятел стучит по дереву, почему паук плетет паутину и т. д. Маленькие читатели узнают из этой книги о местах обитания животных.

Сказка “Репка”, в пересказе Атабека Хнкояна, известна всем малышам, она на пятом месте. С этим произведением выросло и приобрело мудрость уже несколько поколений.

“Белый клык” Джека Лондона - на шестом месте. Роман “Белый клык” впервые был опубликован в журнале “Outing Magazine” в январе-ноябре 1904 года. События романа происходят на Аляске во времена золотой лихорадки. Герой романа - прирученный полуволк-полусобака, названный Белым Клыком за свои белые клыки. В основе сюжета книги - мысли и представления волка и отношение живущего на крайнем севере очерствевшего человека к необычному животному.

Книга Дж. К. Роулинг “Гарри Поттер и Комната Секретов” на седьмом месте. На летних каникулах Гарри Поттер вновь находится в доме своих родственников, где с ним снова обращаются грубо и плохо. Вскоре Гарри возвращается в школу. На Хеллоуин в залах школы слышатся странные шепоты, что означает, что вновь открылась Комната тайн, построенная сотни лет назад, и спрятанный там Ужас, освобожден и угрожает уничтожить школьников, рожденных не в колдовских семьях.

На восьмом месте - сказка Ованеса Туманяна “Пес и кот”. О содержании этой сказки можно вообще не говорить, так как она знакома каждому малышу. Эту сказку Туманяна любят многие дети.

На девятом месте роман Люси Мод Монтгомери “Энн из зеленых крыш”. Он с первого же издания 1908 года стал мировым бестселлером. Роман был продан тиражом более 50 миллионов экземпляров и переведен на 36 языков. Он рассказывает об одной девочке - сироте Анне Ширли. Мэтью и Марилла Катбертнер, брат и сестра среднего возраста, решают усыновить мальчика, который помогал бы им вести работу на их ранчо в вымышленном селе Эвонли, однако происходит ошибка, и к ним посылают рыжую, умную и мечтательную Энн Ширли. В романе представлены приключения девочки на зеленых крышах, где она наконец-то находит свой дом.

И на десятой горизонтали детских бестселлеров - сказка “Три поросенка”. Книжка знакомит малышей с приключениями трех поросят.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).