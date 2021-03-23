Нужно сконцентрироваться на негативной роли Турции: Ара Айвазян изданию Le Monde

В авторитетном французском журнале Le Monde 19 марта была опубликована статья корреспондента Фаустины Венсан, которая недавно была в Армении. Как сообщает Арменпресс, журналистка провела интервью с министром иностранных дел Армении Ара Айвазяном, директором Центра региональных исследований Ричардом Гирагосяном, а также с жителями Армении.

Журналистка ссылается на заявление от 9 ноября, а также на размещение 1960 российских миротворцев сроком на пять лет для поддержания мира в Нагорном Карабахе в рамках этого соглашения. Отмечается, что российские военные также дислоцируются на юго-востоке Армении, в Сюнике.

«Те, кто дислоцированы в Армении, в Сюнике, не входят в этот контингент. Они играют роль посредников, чтобы избежать напряженности между жителями приграничных сел Армении и азербайджанскими солдатами», - сказал он.

Фаустина Венсан затрагивает также заявление министра обороны Армении Вагаршака Арутюняна от 22 февраля о том, что Ереван намерен расширить российскую военную базу, действующую в Гюмри с 1995 года, на северо-запад страны, и Россия также поможет реформировать армянскую армию.

Министр добавил, что «с учетом опыта Карабаха нам необходимо кардинально пересмотреть, оптимизировать наши возможности и численность сил». Будут предприняты усилия по развитию систем контроля, разведки, ПВО, БПЛА, ракет и артиллерии.

Журналистка рассказывает в статье о том, как Никол Пашинян пришел к власти в 2018 году после народной и мирной революции, свергнув коррумпированный постсоветский режим.

Глава МИД Армении отметил, что нужно сконцентрироваться на негативной роли Турции в регионе. Он с сожалением добавляет, что, несмотря на ее очевидность, весь мир закрывает глаза на это обстоятельство. Что касается роли России, Ара Айвазян подчеркнул, что Россия - традиционный союзник Армении, и именно благодаря ей страна избежала катастрофы. И сегодня именно Россия позволяет избежать новой напряженности.