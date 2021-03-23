«Процветающая Армения» будет участвовать в выборах отдельным списком, без блока

Фракция «Процветающая Армения» не будет препятствовать проведению досрочных парламентских выборов и будет участвовать в выборах без блока. Как сообщает Арменпресс, об этом заявила член фракции «Процветающая Армения» Шаке Исаян.

«Хочу подтвердить позицию партии «Процветающая Армения»: если у действующих властей хватит воли провести досрочные выборы 20 июня, партия «Процветающая Армения» не будет препятствовать этому. Да, этот процесс должен быть организован для разрешения политического кризиса. При этом, партия «Процветающая Армения» примет участие в выборах отдельным списком, без какого-либо блока», - сказала Исаян.