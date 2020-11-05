Предстоящие на 24 марта мероприятия
18:00, Март 23, 2021
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08:50, 16.12.2020
Армяне - жертвы европейского цинизма: новые империи утверждают свои порядки
08:47, 04.12.2020
Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
- 18:45 Нужно сконцентрироваться на негативной роли Турции: Ара Айвазян изданию Le Monde
- 18:22 На армяно-азербайджанской границе пограничных происшествий не зафиксировано
- 18:15 «Процветающая Армения» будет участвовать в выборах отдельным списком, без блока
- 18:00 Предстоящие на 24 марта мероприятия
- 17:24 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 23-03-21
- 17:24 Азиатские индексы - 23-03-21
- 17:06 Ведутся работы для обеспечения продолжения эксплуатация Сотского рудника: замминистра
- 17:04 Премьер и президент Армении обсудили сложившуюся в стране ситуацию
- 16:37 СМИ: военные США вывезли с северо-востока Сирии в Ирак сотни цистерн с сирийской нефтью
- 16:17 Армен Саркисян принял министра труда и социальных вопросов
- 16:15 “Движение спасения Родины” уходит с проспекта Баграмяна, штаб будет на улице Демирчяна
- 16:14 На малой сцене Гюмрийского театра будет поставлен спектакль «Вопль»
- 16:00 Парламент Армении обсудил проект создания Антикоррупционного комитета и роспуска ССС
- 15:58 Блинкен заявил, что любой вывод войск из Афганистана будет согласован с союзниками по НАТО
- 15:41 Арутюнян и Шойгу обсудили меры безопасности в Сюнике
- 15:30 Гагик Суренян коснулся возможных рисков заморозков в связи с падением температуры воздуха
- 15:26 В Исфагане, в Новой Джуге открылся музей армянской музыки
- 14:54 Матч Лихтенштейн-Армения обслужат австрийские арбитры
- 14:53 Блинкен заявил, что США хотят возобновить и оживить партнерство с союзниками по НАТО
- 14:29 Из-за строительства водохранилищ в Турции водные ресурсы реки Аракс значительно сократились
- 14:27 Я верю в свои силы и смогу стать чемпионом Олимпийских игр: Вазген Теванян
- 14:01 Цель - Олимпийские игры, это пока один шаг к Токио: Арсен Арутюнян
- 14:00 Армянская община призвала премьера Бельгии осудить финансирование терроризма Турцией и Азербайджаном
- 13:46 Военные подтвердили гибель 164 протестующих в Мьянме
- 13:25 Председатель НС предложил проголосовать за проект оппозиции об отмене военного положения
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