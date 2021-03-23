Азиатские индексы - 23-03-21
ТОКИО, 23 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 23 марта на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.61% и составил 28995.92 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.94% и составил 1971.48 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.93% и составил 3411.51 пункта, а HANG SENG снизился на 1.34% и составил 28497.38 пункта.
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