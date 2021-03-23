Премьер и президент Армении обсудили сложившуюся в стране ситуацию

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян провел встречу с президентом Арменом Саркисяном.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, премьер-министр и президент обсудили сложившуюся в стране ситуацию, шаги по улучшению внутриполитической атмосферы, а также коснулись проведения внеочередных парламентских выборов.

Была подчеркнута важность шагов по обеспечению свободной и справедливой организации выборов, в том числе путем совершенствования Конституции и законодательной базы.