СМИ: военные США вывезли с северо-востока Сирии в Ирак сотни цистерн с сирийской нефтью

Американские военнослужащие вывезли из районов на северо-востоке Сирии в соседний Ирак сотни цистерн с сирийской нефтью. Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на местные источники.

Согласно сообщению агентства, "американские оккупационные силы направили сегодня утром колонну из 300 цистерн с нефтью, украденной с сирийских месторождений, на территорию Ирака". Утверждается, что за последние месяцы сирийско-иракскую границу пересекли "десятки колонн" с нефтью, добытой в сирийской провинции Хасеке.

Большая часть сирийских провинций Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка, расположенных на востоке и северо-востоке страны, в настоящее время контролируется курдскими "Силами демократической Сирии" (СДС), которым оказывают поддержку США. С 2015 года американское командование создало девять военных баз в этом районе. Четыре из них находятся рядом с нефтяными месторождениями в Дейр-эз-Зоре и еще пять - в соседней провинции Хасеке, которая считается житницей Сирии. В конце 2019 года экс-президент США Дональд Трамп одобрил план, согласно которому в Сирии останутся несколько сотен американских военнослужащих, одной из главных задач которых будет обеспечение контроля над нефтяными месторождениями на северо-востоке и востоке страны.

Между тем в Дамаске рассматривают вооруженное присутствие США как незаконную оккупацию, которая сопровождается грабежом природных богатств, принадлежащих сирийскому народу.