Президент Республики Армения Армен Саркисян принял министра труда и социальных вопросов Месропа Аракеляна. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Аппарата президента Армении.

Министр представил президенту работы и программы, осуществляемые возглавляемым им ведомством в частности, коснувшись программ государственного содействия населения Арцаха, а также лиц, получивших во время войны инвалидность.

Президент Саркисян полноценную и надлежащую реализацию этих и подобных программ счел приоритетом. Также были обсуждены возможности сотрудничества по ряду программ.