Время в Ереване: 11:07:36,   23 Март

Армен Саркисян принял министра труда и социальных вопросов

Армен Саркисян принял министра труда и социальных вопросов

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял министра труда и социальных вопросов Месропа Аракеляна. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Аппарата президента Армении.

Министр представил президенту работы и программы, осуществляемые возглавляемым им ведомством в частности, коснувшись программ государственного содействия населения Арцаха, а также лиц, получивших во время войны инвалидность.

Президент Саркисян полноценную и надлежащую реализацию этих и подобных программ счел приоритетом. Также были обсуждены возможности сотрудничества по ряду программ.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации