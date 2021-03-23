На малой сцене Гюмрийского театра будет поставлен спектакль «Вопль»

Студент 3-го курса Гюмрийского филиала Ереванского государственного института театра и кино Армен Аршалуйсян написал эту пьесу и сам поставил ее, когда понял, что некоторые женщины в обществе не имеет ориентиров, не находят своей роли и своего положения в этой жизни.

Пьеса названа «Вопль», в ней кричит душа женщины, преследуемой обществом, осужденной за свое счастье.

Как передает «Арменпресс», театралы могут посмотреть спектакль в Гюмри, на малой сцене имени Мгера Мкртчяна Гюмрийского государственного драматического театра имени Ачемяна, которая рассчитана на 70 зрителей.

Молодой режиссер затронул вопрос, который, по большей части, игнорируется со стороны общества, люди закрывают глаза на происходящее. «Счастливы ли наши женщины, выбирают ли они профессию, мужчину, которого хотят? Конечно, нет, это самообман - это не выход. Если хочешь быть счастливым, беги из ловушки», - говорит Армен Аршалуйсян, осуждающий такое счастье.

Пьеса представляет внутренний мир 4-х женщин. Женщины, которые задаются вопросом о смысле жизни и любви.

В спектакле заняты начинающие актрисы Анаит Казарян, Анушик Аристакесян, Мариам Ханоян и Элена Саргсян.