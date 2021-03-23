Парламент Армении обсудил проект создания Антикоррупционного комитета и роспуска ССС

Национальное собрание Армении во втором чтении обсуждает пакет законопроектов, предусматривающих ликвидацию Специальной следственной службы и создание Антикоррупционного комитета.

Как передает «Арменпресс», пакет проектов представил министр юстиции Армении Рустам Бадасян.

Было решено во избежание возможных проблем со статусом лиц, осуществляющих оперативно-розыскные функции, в Антикоррупционном комитете установить отдельный вид службы. Были рассмотрены штатные должности комитета и, требования, предъявляемые к этим должностям. Согласно внесенным изменениям, из кандидатур, предложенных конкурсным советом председателя Антикоррупционного комитета, трех кандидатов будет назначать правительство, ранее было установлено, что назначение будет делать премьер-министр.

«В результате обсуждений с правоохранительными органами и Специальной следственной службой было принято решение о роспуске Специальной следственной службы», - сказал Бадасян.

Следователи Специальной следственной службы будут временно назначены следователями Антикоррупционного комитета, до тех пор, пока не будет проведен конкурс Антикоррупционного комитета. По этой процедуре будут назначены 20 человек.