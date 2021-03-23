Блинкен заявил, что любой вывод войск из Афганистана будет согласован с союзниками по НАТО

Любой вывод американских войск из Афганистана будет осуществлен после согласования с союзниками по НАТО. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен по прибытии на встречу глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

Дискуссия о проблеме вывода войск из Афганистана - одна из главных тем встречи глав МИД 30 стран НАТО, которая проходит 23-24 марта в Брюсселе. Министрам предстоит обсудить вопрос о целесообразности вывода войск НАТО из этой страны после почти 20 лет боевых действий. Согласно мирным договоренностям США с движением "Талибан" (запрещено в России), Соединенные Штаты и НАТО должны вывести свои войска из Афганистана к маю 2021 года. Однако военная ситуация там остается крайне напряженной, значительная часть группировок талибов не скрывает активной подготовки к наступательным операциям против правительственных сил весной 2021 года.

В этих условиях оба возможных решения для государств НАТО могут иметь плачевные последствия. Выводя войска из страны, они не только ослабят власти в Кабуле, но и деморализуют правительственные силы, дав мощный сигнал к действию "Талибану", а также более радикальным террористическим группировкам, главари которых никогда не поддерживали соглашение с США.

Оставшись в Афганистане, ограниченные силы НАТО не позволят переломить ситуацию, и этот шаг будет широко использован в пропаганде антиправительственных сил, которые станут утверждать, что соглашениям с США и НАТО доверять нельзя. Это также может значительно усилить позиции непримиримых исламистов.

При этом существенно нарастить военное присутствие в этой стране, чтобы переломить ситуацию, США и НАТО не смогут. Ресурсов для этого нет из-за всеобщей усталости в государствах альянса от афганской кампании, а также из-за тяжелых экономических последствий пандемии коронавируса. Таким образом, если после этого талибы все же одержат верх над правительственными силами Афганистана, то это станет реальным военным поражением альянса в крупнейшей в его истории кампании, продолжавшейся два десятилетия, то есть катастрофическим по своим масштабам результатом.