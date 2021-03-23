Арутюнян и Шойгу обсудили меры безопасности в Сюнике

23 марта состоялся телефонный разговор министра обороны Республики Армения Вагаршака Арутюняна и министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

Руководители оборонных ведомств двух стран-союзников обсудили основные направления широкомасштабных реформ, проводимых в армянских вооруженных силах, вопросы армяно-российского военного сотрудничества, в частности, вопросы, связанные с совместными действиями совместных военных группировок, а также деятельность российского миротворческого контингента, осуществляющего миссию в Арцахе.

Во время телефонного разговора особо был затронут вопрос проводимых в Сюнике мероприятий по безопасности.

Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу обсудили и военно-политическую ситуацию в регионе.