Гагик Суренян коснулся возможных рисков заморозков в связи с падением температуры воздуха

Зима в республике была благоприятной для перезимовки сельскохозяйственных культур.

Как сообщил на пресс-конференции в пресс-зале «Арменпресс» заместитель директора Центра гидровоздушного литологического мониторинга Гагик Суренян, речь об озимой пшенице и о фруктовых культурах. По его словам, опасной с этой точки зрения температуры не было.

«В настоящее время в Араратской долине наблюдается цветение абрикосовых деревьев. Особенно это заметно в Суренаване. Массовое цветение абрикосов наступит к 25-му марта. На данный момент из-за погодных условий негативного влияния на процесс нет. Напротив, она сказывается весьма положительно, особенно на озимой пшенице и ячмене, потому что в горных районах еще сохраняется снежный покров, который не даст повредить эти посадки при понижении температуры», - сказал Гагик Суренян. В любом случае, по его словам, в этом году риски обморожения несколько выше, чем в прошлом году, но это не значит, что обморожения обязательно будут. В случае возникновения такой опасности Центр мониторинга проинформирует население. На вопрос, какое влияние может оказать понижение температуры на абрикосовые деревья в ближайшем будущем, Гагик Суренян ответил, что это возможно. Хотя понижение температуры будет кратковременным, продолжительностью от одного до двух часов, оно особого ущерба не нанесет.

«Опыт показал, что при -1 абрикосовые деревья почти не повреждаются. Я очень хорошо помню 2016 год, когда температура падала до -3… -4 градуса, причем два дня подряд, но это не сильно повредило деревьям, потому что длилось не так уж и долго», - сказал Гагик Суренян.