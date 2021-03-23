В Исфагане, в Новой Джуге открылся музей армянской музыки

В Исфагане, в Новой Джуге в дни празднования Новруза открылся Музей армянской музыки. Музей называется “Музыкальная сокровищница армян Новой Джуги”.

Об этом сообщает «Арменпресс» со ссылкой на “ParsToday”.

На первом этаже музея посетители могут ознакомиться с армянской музыкой Новой Джуги, с армянским нотным искусством, с церковной музыкой, шараканами, историей музыкальных инструментов Новой Джуги, армянскими музыкантами, ашугами, развитием духовной музыки и ашугской школы, производителями лучших музыкальных инструментов, увидеть связь архитектуры и музыкы Новой Джуги.

На втором этаже музея расположены аудиотека и мастерская музыкальных инструментов. Здесь посетители смогут увидеть портреты армянских музыкантов Ирана и всего мира.