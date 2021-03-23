Я верю в свои силы и смогу стать чемпионом Олимпийских игр: Вазген Теванян

Вазген Теванян, член сборной Армении по вольной борьбе, от Олимпийских игр в Токио ждет многого. Об этом в ходе онлайн-встречи в пресс-центре «Арменпресс» сказал сам Теванян. «Мы были хорошо подготовлены, участвовали в турнире с уверенностью в победе. Целью был - рейтинг. Именно уверенность в своих силах помогла нам достичь путевок на Олимпийские игры. “ Накануне поединка с азербайджанцем, я был немного напряжен, но в день поединка мне удалось избавиться от этого напряжения”.

Касаясь Олимпийских игр, Теванян подчеркнул, что до начала игр еще есть время, и есть возможность хорошо подготовиться к ним. “Я верю в свои силы, и думаю, что смогу стать олимпийским чемпионом. Мое спокойствие на соревнованиях обосновано внутренней уверенностью, а уверенность - от хорошей работы”, - сказал спортсмен.

24 марта 2020 года стало известно, что XXXII летние Олимпийские игры в Токио перенесены. Олимпийские игры сохранят свое название - Токио-2020. Они начнутся 23 июля 2021 года и завершатся 8 августа.