Цель - Олимпийские игры, это пока один шаг к Токио: Арсен Арутюнян

Член сборной Армении по вольной борьбе Арсен Арутюнян от XXXII летних Олимпийских игр в Токио ждет многого.

Во время онлайн-встречи в пресс-центре «Арменпресс» спортсмен подвел итоги рейтингового турнира ОИ в Будапеште, на котором он завоевал путевку на ОИ. Для меня эта победа была ожидаемой, поскольку для этого мы прошли очень долгий путь. Мы готовы к хорошим поединкам, поскольку тренеры и психологи провели с нами серьезную работу. Наша цель -Олимпийские игры, это всего лишь один шаг к ним. Мы постараемся сделать все возможное для удачного участия в играх в Токио.

Арутюнян подчеркнул, что его ожидания довольно велики и, как и в преддверии этого рейтингового турнира, по его мнению, в Токио победит тот, “чья звезда засияет в этот момент”.

На прошедшем в столице Венгрии Будапеште европейском олимпийском рейтинговом турнире Арсен Арутюнян (57 кг), путевку на ОИ завоевал до выхода в финал, а затем, одержав победу над болгарским спортсменом, стал победителем турнира.