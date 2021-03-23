Армянская община призвала премьера Бельгии осудить финансирование терроризма Турцией и Азербайджаном

Европейский офис “Ай Дата” АРФД (EAFJD) и Комитет армян Бельгии (CAB) в письме, адресованном премьер-министру Бельгии Александру Де Кроо, призвали осудить любое государственное финансирование терроризма, напомнив, что во время 44-дневной Арцахской войны Турция и Азербайджан привлекли туда наемников. Как сообщили «Арменпресс» в офисе “Ай Дата” АРФД Европы, письмо премьер-министру Бельгии было направлено в связи с 5-ой годовщиной терактов в Брюсселе в 2016 году.

“В письме армянская община Бельгии выражает сочувствие и солидарность правительству Бельгии и всем гражданам Бельгии, ставшим жертвами этого трагического события, подчеркивая необходимость борьбы с терроризмом и защиты тем самым свободного, демократического общества. Отмечается, что коренное армянское население Арцаха во время войны в сентябре-ноябре 2020 года также стало жертвой терроризма. Есть напоминание о вовлечении в войну наемников со стороны Турции и Азербайджана. Письмо - призыв к правительству Бельгии осудить любое государственное финансирование терроризма. В нем подчеркивается, что не в интересах Бельгии сотрудничать с теми странами, которые свои геополитические интересы продвигают такими предосудительными и губительными средствами”, - сообщили Арменпресс в офисе “Ай Дата” АРФД.