Время в Ереване: 11:07:36,   23 Март

В Грузии произошло еще одно землетрясение – на этот раз на востоке страны

В Грузии произошло еще одно землетрясение – на этот раз на востоке страны

Еще одно землетрясение в Грузии – на этот раз эпицентр располагался в четырех километрах от государственной границы с Азербайджаном на глубине 20 километров.

Как сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга, толчки ощущались в 07:08 по местному времени. Сила землетрясения составила 3,2 магнитуды,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

За несколько часов до этого, в 01:10 по местному времени, землетрясение магнитудой 3,0 было зафиксировано в двух километрах от села Ончели Онского муниципалитета (Западная Грузия), в 147 километрах от Тбилиси.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации