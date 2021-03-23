В Ереване начались широкомасштабные работы по весенней обрезке.

Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространила общественная организация “Озеленение и охрана окружающей среды”.

“Планируется обрезка 8 - 10 000 деревьев. Вырубка 400 - 500 нежизнеспособных деревьев начнется во второй половине апреля, в течение 2 месяцев, после предварительной расклейки предупреждающих знаков на деревьях, как это было сделано и осенью. Параллельно с работами по обрезке началась и посадка деревьев”, - говорится в сообщении.

Общественная организация “Озеленение и охрана окружающей среды отмечает, что в Ереване будет посажено около 4 000 деревьев и 70 000 кустарников. В этом году планируется восстановить 76 000 квадратных метров газонов и посадить новые газоны - площадью в 2 700 квадратных метров. Большая часть работ будет сделана весной.