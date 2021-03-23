Спикер НС Арцаха призвал международные структуры предотвратить уничтожение армянских памятников

Председатель Национального собрания Республики Арцах Артур Товмасян обратился с призывом к Генеральному секретарю ООН Антонио Гутеррешу, Генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле, личному представителю Действующего председателя ОБСЕ Анджею Каспршику и к Всемирному совету церквей.

“Обращаемся к Вам, сообщая об усиливающейся опасности, угрожающей армянскому культурному и духовному наследию на территориях Арцаха, оказавшихся под азербайджанской военной оккупацией после войны 27 сентября 2020 года, развязанной Азербайджаном войны против Республики Арцах, и после подписания трехстороннего заявления о полном прекращении огня и завершении всех военных действий от 10 ноября того же года.

В 1920-мо году во время 44-дневной войны были фактические случаи умышленного нанесения Азербайджаном необратимого ущерба армянскому культурному и духовному наследию, его тщательного уничтожения и присвоения, которые в последующие месяцы стали прецедентом уничтожения на подконтрольных Азербайджану территориях исторических памятников, произведений искусства и мест поклонения, являющихся армянским культурным и духовным наследием. Также и осквернение Мемориалов, посвященных погибшим в Великой Отечественной войне и в первой Арцахской войне.

Считаем необходимым подчеркнуть, что после трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года Азербайджан проводит политику легитимации ложного тезиса об «албанском происхождении» Армянских Апостольских церквей, незаконного присвоения армянского наследия, осквернения, а в некоторых случаях и полного разрушения. Албанизация церкви Сурб Аствацацин XII века в селе Цакури Гадрутского района Республики Арцах, который в настоящее время находится под азербайджанской оккупацией, и снос церкви Святого Ованеса Мкртыча в городе Шуши являются такими примерами. Заявления Азербайджана на высшем государственном уровне об албанском происхождении Армянских Апостольских церквей, об их восстановлении и уничтожении армяноязычных надписей достойны осуждения.

Во время 44-дневной войны атаки Азербайджана на культурное наследие Республики Арцах были осуждено международным сообществом. В этом контексте мы придаем большое значение заявлениям стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, России и Франции, о будущем армянского культурного и культурного наследия в Арцахе, о готовности оказать практическую помощь и возможности привлечения специализированных международных организаций.

Особо подчеркиваем отношение России к этому вопросу и предпринятые ею практические шаги. Мы высоко ценим заявления, сделанные на самом высоком уровне, о разделении общей ответственности за решение этого гуманитарного вопроса. Мы отмечаем, что ЮНЕСКО решила ввести дополнительные механизмы мониторинга и надзора в соответствии с Протоколом 2 Гаагской конвенции 1954 года, и мы приветствуем решение ЮНЕСКО направить миссию по установлению фактов ради защиты культурного наследия на территориях Арцаха и на прилегающих территориях и предотвращения их дальнейшего уничтожения.

Мы подтверждаем нашу готовность поддержать скорейшее выполнение миссии ЮНЕСКО по установлению фактов в Арцахе и в прилегающих районах. Мы должны признать, что Азербайджан политизирует этот вопрос, создает препятствия для реализации миссии по установлению фактов и оказанию технической помощи, предложенной ЮНЕСКО, тем самым ставя под сомнение основополагающую роль ЮНЕСКО во всемирном масштабе.

Богатое культурное наследие Арцаха является неотъемлемой частью всемирного охраняемого культурного наследия. Следовательно, преднамеренное уничтожение охраняемого культурного наследия Арцаха является вызовом всему цивилизованному человечеству. Осуждение со стороны международного сообщества проявлений нетерпимости к армянскому культурному наследию в Арцахе мы рассматриваем, как единственный способ предотвратить дальнейшее разрушение этого наследия.

Ожидаем превентивных действий в рамках соответствующих правовых норм международного права. Мы призываем к немедленным, активным и постоянным шагам по разработке эффективных механизмов, способствующих выполнению взятых Азербайджаном международно-правовых обязательств по сохранению культурного наследия других народов”, - призвал спикер Национального собрания Республики Арцах.