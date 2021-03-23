Гарантия финансирования ЗПЧ - лучший опыт в Европе и она должна быть сохранена: председатель ENNHRI

Председатель Европейской сети национальных учреждений по правам человека (ENNHRI) Керолайн Фенели направила председателю Национального собрания Армении Арарату Мирзояну открытое письмо, отметив, что гарантия Конституционного закона Республики Армения «о финансировании Защитника прав человека» - лучший опыт в Европе и он должен быть сохранен.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении.

В письме отмечается, что Защитник прав человека Армении имеет международный статус «А», который он получил в марте 2019 года, поскольку полностью соответствует Парижским принципам ООН. В письме подчеркивается, что подкомиссия по аккредитации может инициировать специальную проверку, в результате которой может быть установлено, что условия национального учреждения по правам человека изменились таким образом, что оказывают негативное влияние на соответствие Парижским принципам ООН.

Это означает, что в результате предлагаемого изменения учреждение Защитника прав человека может лишиться статуса «А», который механически лишит Защитника права выступать в структурах ООН, поднимая важнейшие для страны вопросы, а также избирать и быть избранным на руководящие должности международных структур (на данный момент учреждение пользуется всеми этими возможностями). См. два последних сообщения Совета ООН по правам человека - (1) и (2).

В открытом письме Европейская сеть национальных правозащитных учреждений рассматривает вопрос этой гарантии в контексте того, что ранее офис Защитника прав человека по решению правительства Республики Армения, был лишен машин, что отрицательно сказывается на его репутации и на возможностях Защитника прав человека.

Согласно открытому письму президента ENNRI, текущий процесс и возможные изменения вызвали обеспокоенность ввиду необходимости предварительных и предметных консультаций с национальными правозащитными учреждениями и с общественностью.

Более того, президент Европейской сети национальных правозащитных учреждений подчеркнула, что, хотя надлежащее финансирование частично определяется общим финансовым положением государства, однако даже при крайне неудовлетворительных финансовых условиях государства несут ответственность за защиту наиболее уязвимых членов общества, которые часто становятся жертвами нарушителей прав человека. Соответствующие органы власти обязаны проконсультироваться с национальным учреждением по правам человека, чтобы понять, что означает надлежащее финансирование, и решения должны основываться на объективных критериях.

В контексте всего вышеизложенного председатель Европейской сети национальных учреждений по правам человека призвала председателя Национального собрания Республики Армения рассмотреть изменение части 5 статьи 8 Конституционного закона “О защитнике прав человека” в контексте полного соответствия международным стандартам, чтобы гарантировать, что Омбудсмен сможет продолжить свою эффективную и независимую работу.

Примечание: Европейская сеть национальных учреждений по правам человека (ENNHRI) объединяет более 40 национальных институтов по правам человека в Европе, среди сфер деятельности которых вопросы соответствия учреждений по правам человека Парижским принципам ООН при аккредитации этих учреждений, а также содействие им в случае угроз.