Bloomberg: Microsoft ведет переговоры о покупке Discord за более чем $10 млрд

Microsoft ведет переговоры о приобретении мессенджера Discord за более чем $10 млрд, сообщило вечером в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, компании находятся в процессе обсуждения, решение о сделке еще не принято. При этом один из источников отметил, что Discord может предпочесть продаже проведение первичного публичного размещения акций (IPO), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Также сообщается, что владельцы мессенджера ранее вели переговоры с компаниями Epic Games и Amazon.

По информации Bloomberg, Discord имеет более 100 млн активных пользователей в месяц.