В годовом разрезе ожидается повышение уровня воды озера Севан на 6-11 см

В 5 крупных водоемах республики (Ахурян, Арпи, Апаран, Азат, Мармарик) на 74 млн кубометров меньше воды, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом на пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» сказал исполняющий обязанности директора ГНКО “Центр гидрометеорологии и мониторинга” Левон Азизян.

“Гидрометеорологические условия в предзимний период не были столь благоприятными, но можем сказать, что сам зимний период был довольно благоприятным. В настоящее время снежный покров в республике довольно высок. Например, в Джермуке в тот же период, в прошлом году выпало всего 3 см снега. Сегодня, там снежный покров достигает 90 см. В Амберде в прошлом году снежный покров составлял 9 см, в этом году - 100 см. В тех районах, где есть снег, его как минимум в 3-4 раза больше”, - сказал Левон Азизян.

По словам Леона Азизяна, в республике прогнозируется нормальный гидрологический год. Наполнение водохранилищ прогнозируется на уровне 100% в Мармарик-Азатском водохранилище, 80-85% в Ахурянском водохранилище, 65-70% в водохранилище озера Арпи и 55-60% в Апаранском водохранилище.

Что касается озера Севан, Левон Азизян отметил, что на сегодня уровень воды озера составляет 1 900 м 60 см, что на 15 см выше, чем в тот же день прошлого года. По его словам, в апреле-июне ожидается повышение уровня воды озера на 37-42 см, в годовом разрезе на 6-11 см.