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Австралия и Новая Зеландия выступили в поддержку санкций против Китая

Австралия и Новая Зеландия выступили в поддержку санкций против Китая

 Главы МИД Австралии и Новой Зеландии во вторник выступили с совместным заявлением в поддержку санкций, введенных в понедельник Великобританией, странами ЕС, Канадой и США в отношении чиновников и одной организации Китая, причастных к приписываемым им нарушениям прав человека.

"Австралия и Новая Зеландия приветствуют меры [в отношении КНР], принятые Великобританией, Евросоюзом, Канадой и Соединенными Штатами", - указано в совместном заявлении министра иностранных дел Австралии Марис Пейн и главы внешнеполитического ведомства Новой Зеландии Нанаии Махуты,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В нем также подчеркивается, что "правительства Австралии и Новой Зеландии выражают серьезную озабоченность" в связи с положением этнических уйгуров и других мусульманских меньшинств в Синьцзяне [в Синьцзян-Уйгурском автономного районе (СУАР) КНР]".

Санкции в отношении ряда китайских чиновников и одной организации были введены в понедельник Великобританией, 27 странами ЕС, Канадой и США "за преследования уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне".


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