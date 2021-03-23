Источники в Белом доме сообщили о намерении Байдена признать Геноцид армян

Администрация США во главе с президентом Джо Байденом считает, что в вопросе Геноцида армян важно признать историю. Об этом, как передает «Арменпресс», греческому изданию “Kathimerini” сообщил пресс-секретарь Белого дома.

«Будучи кандидатом на пост президента, Байден вспоминал о 1,5 миллиона армянских мужчин, женщин и детей, погибших в последние годы Османской империи. Он сказал тогда, что мы никогда не должны забывать или умалчивать этот ужасный факт. Мы всегда будем уважать стойкость армянского народа после этой великой трагедии. Эта администрация привержена поощрению уважения прав человека, чтобы такие массовые убийства не повторялись. Важным компонентом всего этого является признание истории», - сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос “Kathimerini” о письме, инициированном сенатором США Робертом Менендесом и подписанном 36 другими сенаторами - и демократами и республиканцами.

В письме Менендес напомнил Байдену, что ранее он признал Геноцид армян, в том числе во время избирательной кампании 2020 года. «Мы призываем Вас сделать то же самое, что и на посту президента, и дать понять, что правительство США признает эту ужасную правду», - говорится в письме. Сенатор напомнил, что в декабре 2019 года Сенат США, а в апреле 2020 года и Палата представителей приняли соответствующие резолюции, признав произошедшее в 1915 году Геноцидом армян. Он подчеркнул, что исполнительному органу пора признать историческую реальность.

После комментариев пресс-секретаря Белого дома Ян Бремер, президент “GZERO Media”, ведущий политолог и политический консультант “Eurasia Group”, освещающий мировые события, заявил, что согласно источнику в Белом доме, администрация Байдена резню армян 1915 года в Османской империи собирается признать геноцидом.

В эксклюзивном видео, опубликованном в “GZERO Media”, Ян Бремер, ссылаясь на заявление официального представителя Белого дома, сказал: “Один из советников (Белого дома), когда его спросили, подтвердит ли он, что будет признание геноцида, сказал, что это то, что он (Джо Байден) обещал, будучи кандидатом, эта политика продвигается вперед. Другой чиновник Белого дома, говоря об обращении, которое будет сделано 24 апреля, в День памяти жертв геноцида, сказал, что Байден - человеком слова. «Видимо он будет первым президентом США, который сделает это».

Ян Бремер отметил, что это, несомненно, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана приведет в ярость. Он напомнил, что отношения между США и Турцией в последнее время складываются не уж и хорошо, в частности, из-за закупки Анкарой российских противоракетных систем С-400. «Несомненно, признание геноцида значительно затруднит восстановление турецко-американских отношений. Анкара будет чувствовать себя более изолированной. Кроме того, сейчас она находится под огромным экономическим давлением», - сказал он.