В Армении в ближайшее время стабилизации погоды не ожидается: подробности от Гагика Суреняна

В Армении март этого года примечателен довольно большими колебаниями погоды. Мы наблюдаем резкие повышения и понижения температуры.

На пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» заместитель директора Центра гидровоздушного литологического мониторинга Гагик Суренян сообщил, что в этом году в европейской части России была зафиксирована очень холодная зима, и в настоящее время там сохраняется низкий температурный фон и снежный покров. Арктические воздушные течения, приходящие с севера, проходя через европейскую часть России, фактически не меняются, не нагреваются, и проникают на территорию нашей республики практически с одинаковой интенсивностью. Поэтому и бывают холодные дни, резкое понижение температуры, снегопады и сильные ветры.

«В марте на сегодняшний день температура воздуха находится в пределах климатической нормы, но количество осадков в большинстве регионов выше нормы. В ближайшие дни не ожидается стабилизации погоды, вечером ожидается проникновение в Армению еще одного мощного циклона. Осадки будут в течение всего вечера, циклон будет работать до 25 марта включительно. Во всех регионах ожидаются осадки, в высокогорных районах выпадет снег, в предгорьях ожидаются осадки в виде дождя», - сообщил Гагик Суренян.

Осадки будут интенсивными в некоторых районах, особенно в областях Арагацотн и Котайк. Осадки будут сопровождаться грозами, ожидается и сильный ветер. 26 марта осадки временно прекратятся, но в связи с вторжением холодного атмосферного фронта с моря, 27 марта осадки возобновятся, температура воздуха понизится на 7 - 10 градусов. Снег выпадет в Лорийской, Тавушской областях, в горных и в предгорных районах. В долинной зоне республики ожидаются осадки в виде дождя.

Прояснения погоды не будет до 27 марта, оно будет после этого числа, но будет сопровождаться понижением температуры, не исключено, что температура воздуха в Араратской долине понизится до -1… -2. Что касается апреля, то среднемесячная температура воздуха будет примерно на 1 градус ниже нормы, что не является большим отклонением, но, по прогнозам, количество осадков будет выше нормы. Скажу, что норма осадков в апреле достаточно высокая, а превышение нормы означает, что большая часть месяца на территории республики будет дождливой», - добавил Гагик Суренян.