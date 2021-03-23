В Арцахе подтверждено 7 новых случаев заражения COVID-19

В результате 70 тестов, проведенных 22 марта в Арцахе, выявлено 7 случаев заражения. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха.

“В Арцахе на данный момент стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 21 пациента, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях.

“В общей сложности в Арцахе в 2021 г. проведено 6 069 тестов на COVID-19, из которых 559 оказались с положительным результатом”, - сообщили в министерстве, призывая для предотвращения распространения коронавирусной инфекции соблюдать все установленные меры безопасности.