Конституционный суд рассматривает иск Роберта Кочаряна
11:32, 23 Март, 2021
Конституционный суд рассматривает иск второго президента Армении Роберта Кочаряна об определении вопроса соответствия статьи 300.1 Уголовного кодекса Республики Армения Конституции.
Как сообщает «Арменпресс», на основании исков Роберта Кочаряна и суда общей юрисдикции первой инстанции города Еревана по делу об определении вопроса соответствия Конституции статьи 300.1 Уголовного кодекса Республики Армения докладчиками назначены судьи Конституционного суда Араик Тунян, Ашот Хачатрян, Ерванд Хундкарян, Эдгар Шатирян и Артур Вагаршян.
Судебное разбирательство по данному делу назначено на 11:00 23 марта 2021 года.
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