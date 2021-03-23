Власти Германии продлили карантин до 18 апреля

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и власти федеральных земель договорились о продлении режима карантина до 18 апреля. Ожидаемых послаблений на католическую Пасху, которая выпадает на начало следующего месяца, не будет. Об этом канцлер объявила журналистам по итогам переговоров, которые начались после полудня понедельника и закончились в ночь на вторник.

"Мутации коронавируса остаются серьезной угрозой", - сказала она. Статистика демонстрирует экспоненциальный рост, уточнила глава правительства. Меркель сказала, что так называемый британский штамм, который является более заразным, представляет собой, "по сути, новый вирус". В этих условиях вводить послабления нельзя, добавила председатель правительства,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"С 1 по 5 апреля (когда католики отмечают Пасху - прим. ТАСС) - будет действовать принцип сокращения контактов, будут выходные", - сказала она. Таким образом, ограничения выходного дня будут действовать и еще два дополнительных дня - 1 и 3 апреля. Встречаться можно максимум с двумя знакомыми из другого домохозяйства, дети до 14 лет не учитываются.

Также правительство ФРГ призывает "по возможности отказаться от посещения богослужений". Кабмин просит проводить пасхальные службы в онлайн-режиме, добавила она. Премьер Баварии Маркус Зёдер, который также присутствовал на пресс-конференции, назвал это "пасхальным локдауном".