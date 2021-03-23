По состоянию на 11:00 23 марта в Армении подтверждено 801 новых случаев COVID-19, 451 заболевших вылечились, есть 24 летальных исхода.

За последние сутки проведено 3 721 тестов. Всего проведено 812 076 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 185 020 случаев COVID-19, 169 172 из которых вылечились, есть 3 384 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 11 602 пациентов.

В предыдущий день зафиксировано 2 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 862.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.