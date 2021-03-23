В Гадрутском районе возобновились поиски погибших и без вести пропавших военнослужащих

23 марта отряд спасателей Арцаха в Гадрутском районе возобновил поисковые работы военнослужащих, погибших в ходе боевых действий и считающихся без вести пропавшими. Об этом «Арменпресс» сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха.

В результате поисков, осуществленных во всех оккупированных Азербайджаном районах, населенных пунктах и позиционных территориях Арцаха, обнаружено, а также передано азербайджанской стороной 1 518 останков погибших, по предварительным данным, 23 – останки гражданских лиц.