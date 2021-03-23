Сенат утвердил Мартина Уолша министром труда США

Сенат Конгресса США в понедельник утвердил Мартина Уолша на должность министра труда страны.

Как сообщает пресс-служба верхней палаты законодательного органа, в поддержку Уолша высказались 68 законодателей, против - 29. В ближайшее время Уолш, с 2014 года занимавший пост мэра Бостона (штат Массачусетс), будет приведен к присяге в качестве главы Минтруда США,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как в свою очередь отмечает газета Washington Examiner, с утверждением кандидатуры Уолша все вакансии на основные посты в новом президентском кабинете оказались заполнены, что дает законодателям возможность сосредоточиться теперь на рассмотрении кандидатов, выдвинутых на должности заместителей и помощников должностных лиц высокого ранга, а также на другие посты в администрации.