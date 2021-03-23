Российские саперы в Арцахе очистили от взрывоопасных предметов более 700 га территории

Специалисты Международного противоминного центра Министерства обороны России продолжают работы по разминированию территории Арцаха.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В ходе операций по очистке инженерные подразделения российских миротворческих сил в Арцахе с 23 ноября 2020 года разминировали более 1 739 га территорий, более 541 км дорог, 1 614 зданий и строений. Обнаружено и обезврежено 25 349 взрывчатых предметов.

В ходе разминирования и очистки территории Арцаха от взрывоопасных предметов российские миротворцы применяют современные робототехнические комплексы, позволяющие в условиях горной местности сохранять высокие темпы разминирования.